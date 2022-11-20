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Стол раздвижной Мидел белый, серый

Артикул: CH-053-530
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Металлические опоры стола Мидел устойчивы и долговечны. Правильные формы, изящные линии и строгий минимализм в деталях являются отражением современного дизайна. Подходят к большинству интерьеров кухонь.

В разложенном виде, длина стола - 1520 мм.

Расстояние между ножек в длину стола:
— узкое место 860 мм,
— широкое место 1020 мм.
Расстояние между ножек в глубину стола:
— узкое место 446 мм,
— широкое место 606 мм.
Высота от пола до царги - 655 мм.

Кол-во в упаковке: 1
Габариты упаковки ДхГхВ мм: 1230х735х110
Объем м3:0,1
Вес нетто/брутто кг: 27,8/29,3

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Основные характеристики

  • Длина1200/1520 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Вес22,5 кг
  • Каркасметалл
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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