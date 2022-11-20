Характеристики товара
Описание
Металлические опоры стола Мидел устойчивы и долговечны. Правильные формы, изящные линии и строгий минимализм в деталях являются отражением современного дизайна. Подходят к большинству интерьеров кухонь.
В разложенном виде, длина стола - 1520 мм.
Расстояние между ножек в длину стола:
— узкое место 860 мм,
— широкое место 1020 мм.
Расстояние между ножек в глубину стола:
— узкое место 446 мм,
— широкое место 606 мм.
Высота от пола до царги - 655 мм.
Кол-во в упаковке: 1
Габариты упаковки ДхГхВ мм: 1230х735х110
Объем м3:0,1
Вес нетто/брутто кг: 27,8/29,3
Основные характеристики
- Длина1200/1520 мм
- Ширина700 мм
- Высота740 мм
- Вес22,5 кг
- Каркасметалл
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия