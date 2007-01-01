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Настоящее фото товара Стол обеденный Ballet 120*75 молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Ballet 120*75 молочный
26 оценок
33 59045
59 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ballet 120*75 молочный - фото 1
Распродажа

Стол обеденный Ballet 120*75 молочный

Артикул: CH-052-591
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ballet 120*75 столешница молочный ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Вес56.1 кг
  • Максимальная нагрузка75 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая
  • КаркасМДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1310 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки1320 мм
  • Вес упаковки64.9 кг
  • Объём упаковки1.52 м3
  • Габариты упаковки для логистики1320
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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