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Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон

Артикул: CH-035-646
36 оценок
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Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес28.3 кг
  • Объем0.013 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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