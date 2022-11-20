Характеристики товара
Описание
- необычный пепельный оттенок
- сохранена изысканная волнообразная структура древесины манго
- в базе изделия 4 устойчи
Основные характеристики
- Высота76 мм
- Ширина90 мм
- Длина200 мм
- Вес45 кг
- Размер200*90*76
- Цветсерый
- необычный пепельный оттенок
- сохранена изысканная волнообразная структура древесины манго
- в базе изделия 4 устойчи
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