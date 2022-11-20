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Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра - фото 1Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра - фото 2

Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра

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Характеристики товара

Описание

    - необычный пепельный оттенок

    - сохранена изысканная волнообразная структура древесины манго

    - в базе изделия 4 устойчи

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    Основные характеристики

    • Высота76 мм
    • Ширина90 мм
    • Длина200 мм
    • Вес45 кг
    • Размер200*90*76
    • Цветсерый

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