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Стол Target Circle 90*90 белый

Артикул: CH-049-949
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный стол в современном стиле станет прекрасным дополнением кухни или обеденной зоны.
Круглая столешница выполнена из МДФ, окрашенного в белый цвет. Ножки стола изготовлены из массива дерева.
Размеры стола: 90*90 см. Высота: 75 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 95*95*11
Вес брутто: 16,880
Объем: 0,099

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.880 кг
  • Максимальная нагрузка600 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки16.88 кг

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