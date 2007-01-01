Характеристики товара
Описание
Круглая столешница выполнена из МДФ, окрашенного в белый цвет. Ножки стола изготовлены из массива дерева.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес14.88 кг
- Максимальная нагрузка600 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасадерево
- Материал ножекмассив дерева
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Вес упаковки16.88 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики950
- Изделия стопируютсяНет