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Настоящее фото товара Стол Target Circle 90*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Target Circle 90*90 белый
26 оценок
13 7909
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Target Circle 90*90 белый - фото 1Стол Target Circle 90*90 белый - фото 2Стол Target Circle 90*90 белый - фото 3Стол Target Circle 90*90 белый - фото 4Стол Target Circle 90*90 белый - фото 5Стол Target Circle 90*90 белый - фото 6
Распродажа

Стол Target Circle 90*90 белый

Артикул: CH-049-949
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.88 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглая столешница выполнена из МДФ, окрашенного в белый цвет. Ножки стола изготовлены из массива дерева.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.88 кг
  • Максимальная нагрузка600 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасадерево
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Вес упаковки16.88 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики950
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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