Стол Лофт, Оникс/ Черный

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Стол Лофт, Оникс/ Черный

4.5
21 700 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 40 кг

Объем: 0.28

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.8 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1380/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
12

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
21

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельветНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
9

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельветНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1901
2 210 ₽
28

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет

Стул Гранд, синий вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, синий вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Гранд, синий вельвет

В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Настоящее фото товара Стол круглый Ringebu, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Стол круглый Ringebu

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

В наличии 29 шт.
Стол обеденный Даллас охраНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Даллас охра

Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 11 шт.
Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул 1098 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул 1098 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
12

Барный стул 1098 белый крокодил

Стул Модена хромНастоящее фото товара Стул Модена хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Стул Модена хром

Кресло КабриольНастоящее фото товара Кресло Кабриоль, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
5

Кресло Кабриоль

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
13

Кресло Lamo

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Настоящее фото товара Стол Гретта прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от60 090
Оптовая цена
6

Стол Гретта прямоугольный

Настоящее фото товара Стул СТ-02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-02

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Настоящее фото товара Стол С-37, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
5

Стол С-37

Стул Такер, желтый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, желтый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
14

Стул Такер, желтый деревянный

Стул Такер, зеленый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
11

Стул Такер, зеленый деревянный

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

В наличии 1 шт.
Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
3 2906
3 490 ₽Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Bit, ментоловыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Bit, ментоловый

В наличии 22 шт.
Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Стул Атлас деревянныйНастоящее фото товара Стул Атлас деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
5

Стул Атлас деревянный

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
12

Стул стальной Ваолет, бежевый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Bora Bistrot, белый

Настоящее фото товара Барный стул Sport, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
8

Барный стул Sport, бежевый

Настоящее фото товара Табурет Лофт черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 500
Оптовая цена
12

Табурет Лофт черный

Настоящее фото товара Слэб Енисей, произведённого компанией ChiedoCover
от47 900
13

Слэб Енисей

Настоящее фото товара Слэб Днепр, произведённого компанией ChiedoCover
от44 600
12

Слэб Днепр

Настоящее фото товара Слэб Ангара, произведённого компанией ChiedoCover
от20 900
8

Слэб Ангара

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлическиеНастоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
11

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 250
13

Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый

Стул Слинг вращающийся синийНастоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Слинг вращающийся синий

В наличии 100 шт.
Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый