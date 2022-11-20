Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 40 кг
Объем: 0.28
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Дорожка для стола
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Чехол 10
Чехол 06
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Лён
Скатерть Ричард, круглая
Салфетки Габардин
Стул Боди 25мм
Стул Молот 20мм
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Борно
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стол Лидер 7
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Хит 20мм - золото, Chateau
Секция стульев 01
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Салфетки Лён
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул алюминиевый 1201
Стул Бостон 20мм
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 5, венге
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стол Лофт-6
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Купер белый
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Слинг барный, черный
Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Стул Изо PL
Стул Марс
Стул Стандарт +
Кресло Балун Лайт
Стул Сильвия АРМ
Стул Дублин золотая осина
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул барный Фокс 75 белый
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Подстолье прозрачное Ice
Стол пластиковый Ice 3
Стул Chic крем-брюле
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул складной Takoma
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стеллаж 04
Стеллаж 16
Стул Кроссбэк флаг
Скатерть Deco
Стул Kair, темно-синий, ножки золото
Комплект Лофт Анатай
Чехол 07 из плотного спандекса
Салфетки Сатин
Салфетки Сатен
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Царица Востока
Chester кресло
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели Кьявари
Стол обеденный Гарлем белый
Комплект стеллажей со столиком 40
Стеллаж 45
Стеллаж 46
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Кенвуд
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Крозет
Столик Ленгер
Стол-трансформер Лерида орех
Салфетки Ричард красный, гладь
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
Стул Гранд, синий вельвет
Стол Loft Kedr Premium
Стол круглый Ringebu
Скатерть Breakfast in paris габардин
Скатерть Bornesko габардин
Скатерть Loyared
Скатерть Limoni саржа
Скатерть Rose габардин
Стул Бар 1 /МРД
Обеденная группа Лофт 4
Стол раскладной Eva коричневый
Стол обеденный Атланта
Стол обеденный Даллас охра
Стул барный Премьер молочный
Скатерть ART
Стул Форли красный
Барный стул 1098 белый крокодил
Стул Модена хром
Кресло Кабриоль
Диван Dox
Кресло Lamo
Кресло London
Стол Альт
Стол Stefani письменный
Стол Гретта прямоугольный
Стул СТ-02
Дорожка для стола, габардин
Стол С-37
Стул Такер, желтый деревянный
Стул Такер, зеленый деревянный
Диван Portofino 2-х местный
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Стол обеденный Верона белый
Стул складной пластиковый Кейт
Стол обеденный Dino
Стол Reina
Стул пластиковый Bit, ментоловый
Стул пластиковый Blitz, черный
Стул Атлас деревянный
Стул стальной Ваолет, бежевый
Стул-кресло Самба М, белый
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Барный стул Sport, бежевый
Табурет Лофт черный
Слэб Енисей
Слэб Днепр
Слэб Ангара
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Стол для улицы Ривьера 3
Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
Стул Слинг вращающийся синий
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый