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Стол стеклянный Bloss белый

Артикул: CH-035-718
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота770 мм
  • Вес72.32 кг
  • Объем0.296 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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