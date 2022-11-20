Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки хром - фото 1

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки хром

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мэйсон велюр зеленый
Стул Мэйсон велюр зеленый
Следующий Стол обеденный Даймакс 180*90 прозрачный
Стул Мэйсон велюр зеленый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина столешницы1.8 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив букаНастоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессоНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

В наличии 13 шт.
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницейНастоящее фото товара Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
14

Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей

Стол КапризНастоящее фото товара Стол Каприз, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
12

Стол Каприз

Стол МэйсонНастоящее фото товара Стол Мэйсон, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
26

Стол Мэйсон

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99021
19 990 ₽Оптовая цена
9

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

В наличии 100 шт.
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99057
45 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2909
3 590 ₽
19

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя

Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
9Хит

Стул барный Турин пудровый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Люстра Monile 6, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
3

Люстра Monile 6

В наличии 26 шт.
Стул барный Крюгер, без подлокотников, белыйНастоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
8

Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый

В наличии 31 шт.
Диван Brida серый 128 смНастоящее фото товара Диван Brida серый 128 см, произведённого компанией ChiedoCover
от95 990
Оптовая цена
12

Диван Brida серый 128 см

Пуф Grand круглый, бархат зелёныйНастоящее фото товара Пуф Grand круглый, бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
4

Пуф Grand круглый, бархат зелёный

Диван Фелиция 2х местныйНастоящее фото товара Диван Фелиция 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена
7

Диван Фелиция 2х местный

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
16

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 75 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
32

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Офисный с пюпитром