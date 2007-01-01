Характеристики товара
Описание
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА
Столешница из МДФ смотрится тонкой и невесомой, поскольку имеет скошенный переход от лицевой поверхности к обратной. Диаметр столешницы 400 мм, толщина 17 мм. Рисунок под натуральное дерево добавит естественности и натуральности в интерьер. Золотой оттенок металла на ножках сделает красивый акцент в помещении.
ПРОЧНОСТЬ И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Столешница из МДФ отличается повышенной жесткостью и устойчива к воздействию влаги. Материал не содержит и не выделяет вредных веществ. Металлические каркасы окрашены золотой и черной краской, устойчивой к механическому воздействию.
МОБИЛЬНОСТЬ
Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса.
ЛЕГКАЯ СБОРКА
Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота460 мм
- Диаметр400 мм
- Вес2,8 кг
- Материалметалл, МДФ, дерево
- Цветкоричневый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет