Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол кофейный Спрингс, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кофейный Спрингс, дуб
38 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Стол кофейный Спрингс, дуб - фото 1Стол кофейный Спрингс, дуб - фото 2Стол кофейный Спрингс, дуб - фото 3Стол кофейный Спрингс, дуб - фото 4

Стол кофейный Спрингс, дуб

Артикул: CH-031-995
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота460 мм
  • Диаметр400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Resende, серый
Фотография товара Стол Resende, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Фуд-корт, мрамор Арпа ТФ-3166
Фотография товара Стол Фуд-корт, мрамор Арпа ТФ-3166 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА
Столешница из МДФ смотрится тонкой и невесомой, поскольку имеет скошенный переход от лицевой поверхности к обратной. Диаметр столешницы 400 мм, толщина 17 мм. Рисунок под натуральное дерево добавит естественности и натуральности в интерьер. Золотой оттенок металла на ножках сделает красивый акцент в помещении.



ПРОЧНОСТЬ И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Столешница из МДФ отличается повышенной жесткостью и устойчива к воздействию влаги. Материал не содержит и не выделяет вредных веществ. Металлические каркасы окрашены золотой и черной краской, устойчивой к механическому воздействию.



МОБИЛЬНОСТЬ
Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса.



ЛЕГКАЯ СБОРКА
Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота460 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес2,8 кг
  • Материалметалл, МДФ, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

71
Фотография товара Стол Нейтен, венге/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нейтен, венге/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Стол Нейтен, венге/стекло белое глянец

10
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0909
5 590 ₽

Стол Лидер 3, Д1200, черный, белый

9
  • коричневый
  • венге
  • белый
Фотография товара Стол из нержавеющей стали 1201ДМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол из нержавеющей стали 1201ДМ, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стол из нержавеющей стали 1201ДМ

10
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, лавант, белый муар

13
  • белый, темно-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, супер белый, белый муар

15
  • белый, темно-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, мрамор белый, белый муар

5
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Рудд К 100 чёрный/белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
37 89041
63 690 ₽

Стол Рудд К 100 чёрный/белый мрамор

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Люмис 2, дуб антик, шарм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Люмис 2, дуб антик, шарм, произведённого компанией ChiedoCover
61 790

Стол Люмис 2, дуб антик, шарм

9
  • бежевый, натуральный
  • коричневый, серый
Новинка
Фотография товара Стол Финна , черный/керамика белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Финна , черный/керамика белый, произведённого компанией ChiedoCover
33 290

Стол Финна , черный/керамика белый

10
  • серый, черный
  • белый, черный, мрамор
В наличии 10 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 09016
18 990 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт

41
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол кофейный Эрика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Эрика, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол кофейный Эрика

13
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690

Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа

6
Распродажа
Фотография товара Диван Хэнк, Рогожка Браво грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хэнк, Рогожка Браво грей, произведённого компанией ChiedoCover
от31 39058
73 490 ₽

Диван Хэнк, Рогожка Браво грей

9
  • серый
  • темно-серый
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1950*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1950*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от30 09015
35 000 ₽

Диван Стэйт Гросс, 1950*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл

100
Настоящее фото товара Кресло Гэрью Коричневое с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Кресло Гэрью Коричневое с Пуфом

14
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Настоящее фото товара Пуф Елан, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Пуф Елан, серый

7
В пути 563 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех

6

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Стол обеденный «Нуэр» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Нуэр», произведённого компанией ChiedoCover
115 290
Оптовая цена

Стол обеденный «Нуэр»

42
Фотография товара Журнальный столик круглый Финика M Торос черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика M Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Журнальный столик круглый Финика M Торос черный

44
  • коричневый
  • белый
  • черный, прозрачный
Фотография товара Стол журнальный 0815ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0815ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Стол журнальный 0815ДТ

11
Фотография товара Стол переговорный, Д1100, 1100х755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол переговорный, Д1100, 1100х755, произведённого компанией ChiedoCover
от23 350
Оптовая цена

Стол переговорный, Д1100, 1100х755

14
В наличии
Настоящее фото товара Стол круглый, дуб венге, белый, Д90, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Стол круглый, дуб венге, белый, Д90

7
Фотография товара Столик журнальный Лемосаб маджор, орех, матовый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Лемосаб маджор, орех, матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Столик журнальный Лемосаб маджор, орех, матовый черный

13
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Стол Арки К 90 чёрный/орех, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки К 90 чёрный/орех

10
  • орех, слоновая кость
  • слоновая кость, светлое дерево
  • черный, светлое дерево
  • светлое дерево
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол 1205ДП, алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 1205ДП, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
8 79013
9 990 ₽

Стол 1205ДП, алюминий

15
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Соло Д40, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Соло Д40, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 89032
4 190 ₽

Столик журнальный Соло Д40, темно-зеленый

6
В наличии 116 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, фаерстоун, черный муар

5
  • белый, темно-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный

Товар в корзине

Стол кофейный Спрингс, дуб
Стол кофейный Спрингс, дуб
от 4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 09016
18 990 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт

41
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол кофейный Эрика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Эрика, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол кофейный Эрика

13
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690

Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа

6
Распродажа
Фотография товара Диван Хэнк, Рогожка Браво грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хэнк, Рогожка Браво грей, произведённого компанией ChiedoCover
от31 39058
73 490 ₽

Диван Хэнк, Рогожка Браво грей

9
  • серый
  • темно-серый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности