Характеристики товара
Описание
Модный и стильный журнальный столик с золотыми акцентами на ножках гармонично впишется в интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА Столешница из МДФ смотрится тонкой и невесомой, поскольку имеет скошенный переход от лицевой поверхности к обратной. Диаметр столешницы 400 мм, толщина 17 мм. Рисунок под натуральное дерево добавит естественности и натуральности в интерьер. Золотой оттенок металла на ножках сделает красивый акцент в помещении.
ПРОЧНОСТЬ И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ Столешница из МДФ отличается повышенной жесткостью и устойчива к воздействию влаги. Материал не содержит и не выделяет вредных веществ. Металлические каркасы окрашены золотой и черной краской, устойчивой к механическому воздействию.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 490 мм
Глубина 420 мм
Высота 60 мм
Вес в упаковке, кг: 3.20
Объем упаковки, м3: 0.012
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Вес2,8 кг
- Материалметалл, МДФ, дерево
- Цветкоричневый, черный