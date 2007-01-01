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Настоящее фото товара Стол стеклянный Twist gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
Стол стеклянный Twist gold / black
43 оценки
93 690
Товар в корзине. Перейти
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Стол стеклянный Twist gold / black

Артикул: CH-035-699
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина1300 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр1300 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал столешницы - Стекло; Ширина - 130; Высота - 74; Длина - 130;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр1300 мм
  • Вес66.3 кг
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный, золотой
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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