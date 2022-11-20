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Стол стеклянный Twist gold / black

Артикул: CH-035-699
43 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота740 мм
  • Вес66.3 кг
  • Объем0.53 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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