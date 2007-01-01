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Настоящее фото товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110, произведённого компанией ChiedoCover
Стол барный Кейт, разборный, 80/110
26 оценок
7 89041
13 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол барный Кейт, разборный, 80/110 - фото 1Стол барный Кейт, разборный, 80/110 - фото 2Стол барный Кейт, разборный, 80/110 - фото 3Стол барный Кейт, разборный, 80/110 - фото 4
Распродажа

Стол барный Кейт, разборный, 80/110

Артикул: CH-014-210
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол барный разборный Кейт 80/110, пластиковая столешница, металлический каркас

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки210 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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