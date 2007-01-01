Характеристики товара
Описание
Стол барный разборный Кейт 80/110, пластиковая столешница, металлический каркас
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота1100 мм
- Диаметр800 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки210 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет