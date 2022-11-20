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Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 1Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 2Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 3

Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр1000 мм
  • Толщина26 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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