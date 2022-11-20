Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр1000 мм
- Толщина26 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стол обеденный Apriori T овальный, коричневый
Комплект столовый 7, лен
Диван 3-х местный Compo бежевый 232 см
Массажная кушетка МК-1321-1 бежевая
Барный стул Шамхор
Стул Presley, Navy Blue/ золотой каркас
Кресло пластиковое Bora, тортора
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди