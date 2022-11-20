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Стол стеклянный Grande черный

Артикул: CH-035-717
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота760 мм
  • Вес93.42 кг
  • Объем0.462 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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