Характеристики товара
Описание
Журнальный стол Альба благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 109*56*20
Масса брутто: 15,5
Объем: 0,122
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина1000 мм
- Длина500 мм
- Глубина500 мм
- Вес13.5 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка30 кг
- Цветчерный, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки15.50 кг