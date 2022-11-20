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Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

12 оценок

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Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное
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Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Альба благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 109*56*20
Масса брутто: 15,5
Объем: 0,122

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1090 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

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