Характеристики товара
Описание
Журнальный стол Альба благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Глубина1000 мм
- Высота400 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес13.5 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, золотой
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики1090
- Изделия стопируютсяНет