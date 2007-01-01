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Настоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное
26 оценок
15 29070
49 990 ₽
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Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное - фото 1Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное - фото 2Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное - фото 3Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное - фото 4Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное - фото 5Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное - фото 6
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Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

Артикул: CH-016-124
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Альба благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота400 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, золотой
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1090 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки15.5 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики1090
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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