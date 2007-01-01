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Стол Tenerife lite - фото 1

Стол Tenerife lite

Артикул: CH-068-773
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материал столешницыротанг
  • Материал каркасаалюминий

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