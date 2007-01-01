от62 590₽
Оптовая цена
Стол Мюнхен 1
МИНПРОМТОРГ
от5 990₽
Стол Лидер 2, 2000*900, венге, черный, кромка ПВХ
МИНПРОМТОРГ
от11 190₽
Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, белый
МИНПРОМТОРГ
от4 090₽
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600, белый, серебро
МИНПРОМТОРГ
от4 090₽
Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников
МИНПРОМТОРГ
от4 690₽
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук
от8 210₽
Оптовая цена
Брифинг - приставка, опоры 45гр, 810 х 600 × 755
В наличии
МИНПРОМТОРГ
от4 290₽11
4 790 ₽
Стол Лидер 1, 1500х800, черный, шампань
МИНПРОМТОРГ
от4 190₽
Стол Лидер 1,1200*800, орех, шампань, кромка ПВХ
от4 790₽
Стол Лидер 3, Д1800*16 мм, венге, кромка т-образная черная, каркас серебро