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Настоящее фото товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба
152 оценки
66 290
Товар в корзине. Перейти
Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба - фото 1Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба - фото 2Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба - фото 3Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба - фото 4

Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба

Артикул: CH-030-945
152 оценки
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1100 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический стол ОКСФОРД изготовлен из натурального срощенного массива дуба. Он отлично впишется в современный интерьер. Натуральные материалы известны своей надежностью и долговечностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Диаметр столешницы1100 мм
  • Вес10 кг
  • РазмерКоличество персон: 4
  • Размер упаковки50/50/50 см
  • Страна изготовленияБеларусь
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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