Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100 мм
- Вес10 кг
- РазмерКоличество персон: 4
- Размер упаковки50/50/50 см
- Страна изготовленияБеларусь
Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 см
Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 149 см
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив
Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый
Пуф Valen, серый
Детский домик Крейли
Пуф Valen, бирюзовый
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив
Пуф Аллен, розовый
Пуф Аллен, серый
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, лен
Диван Wing
Стул Грация
Стул DSW барный бежевый
Стул Moris пластик белый
Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Freeman, латте