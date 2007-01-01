Характеристики товара
Описание
Кофейный столик круглый выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья.Такой столик станет прекрасным дополнением Вашего интерьера. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Диаметр600 мм
- Вес6.8 кг
- Объем0.138 л
- Материал столешницыМДФ
- Количество мест1
- Размер упаковки63/63/8.5 см
- Цветкоричневый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет