Товар в корзине. Перейти
Стол Granada - фото 1

Стол Granada

Артикул: CH-068-770
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Tenerife lite
Фотография товара Стол Tenerife lite от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Lyon прямоугольный
Фотография товара Стол Lyon прямоугольный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Закаленное стекло в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыротанг
  • Материал каркасаалюминий

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела барные столы

Товар в корзине

Стол Granada
Стол Granada
от 23 890
В корзине

С этим товаром покупают