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Столик журнальный Fis mid, белый, орех - фото 1Столик журнальный Fis mid, белый, орех - фото 2Столик журнальный Fis mid, белый, орех - фото 3Столик журнальный Fis mid, белый, орех - фото 4Столик журнальный Fis mid, белый, орех - фото 5

Столик журнальный Fis mid, белый, орех

Артикул: CH-073-360
15 оценок
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Фотография товара Столик журнальный Aweto mid, белый, черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Столик журнальный Fis major, белый, орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скульптурные столики Fis обладают утонченной привлекательностью. На конусовидном металлическом основании благородно возвышается круглая «шляпка» из белого спеченного камня. Силуэт изящен и устойчив. Компактная модель придаст актуальный и стильный вид любому пространству. Столик Fis можно разместить у дивана, кресла, кровати.

С его помощью можно задекорировать пустующий уголок, оживить скучную локацию. Металл в оттенке грецкого ореха создаёт игру текстуры. Что придаст интерьеру разнообразия и живости. Журнальные столики Fis гармонично сочетаются с разными предметами. Станут завершающим штрихом комфорта и эстетики в стилизованной или нейтральной обстановке.

Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику, материал опоры - металл в цвете грецкий орех.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота545 мм
  • Диаметр503 мм
  • Материал столешницыкамень
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

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Товар в корзине

Столик журнальный Fis mid, белый, орех
Столик журнальный Fis mid, белый, орех
33 590
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