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Стол Монте К 90, Натуральное дерево - фото 1Стол Монте К 90, Натуральное дерево - фото 2

Стол Монте К 90, Натуральное дерево

Артикул: CH-052-974
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый

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