Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота330 мм
- Вес7 кг
- Объем0.1 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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