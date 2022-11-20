Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Толщина80 мм
- Вес23,5 кг
- Материалманго
- Цветсерый
Подстолье чугунное 1282
Комплект мебели для кафе Наполеон
Подстолье металлическое 1053EM
Чугунное подстолье 4060
Подстолье чугунное 1020
Подстолье металлическое 1040EM, нержавейка
Подстолье 2116EM
Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
Столешница шпон, 40 мм, круглая
Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
Столешница шпон, 60 мм, круглая
Столешница массив дуба, 40 мм
Столешница массив бука, 40 мм