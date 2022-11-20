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Столешница из дерева манго квадрат, серый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Толщина80 мм
  • Вес23,5 кг
  • Материалманго
  • Цветсерый

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