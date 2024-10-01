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Подстолье 4015 (усиленное) - фото 1

Подстолье 4015 (усиленное)

Артикул: CH-066-154
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Усиленное подстолье 4015 (бывшее 5005 двойное). Тяжелое прямоугольное подстолье 5005(двойное) имеет преимущества:

Очень толстое основание обеспечивает устойчивость

Увеличенный размер основания 800х400 - важный парметр

Порошковая окраска в камере - премиальное качество покраски

16 отверстий для крепления столешницы - дополнительная прочность важна при переноске столов

Регулировочные ножки уже в комплекте

Это самое надежное и бескомпомиссное двойное подстолье, без ложной скромности, причем по невысокой цене.

Есть похожее подстолье попроще, которое стоит значительно дешевлеподстолье 4315 (нажать)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес23,8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1400*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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