Характеристики товара
Описание
Усиленное подстолье 4015 (бывшее 5005 двойное). Тяжелое прямоугольное подстолье 5005(двойное) имеет преимущества:
Очень толстое основание обеспечивает устойчивость
Увеличенный размер основания 800х400 - важный парметр
Порошковая окраска в камере - премиальное качество покраски
16 отверстий для крепления столешницы - дополнительная прочность важна при переноске столов
Регулировочные ножки уже в комплекте
Это самое надежное и бескомпомиссное двойное подстолье, без ложной скромности, причем по невысокой цене.
Есть похожее подстолье попроще, которое стоит значительно дешевлеподстолье 4315 (нажать)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес23,8 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1400*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный