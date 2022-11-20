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            Фотография Столешница массив бука, 40 мм от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Столешница массив бука, 40 мм

            4.6
            Оптовая цена
            4 490 ₽
            от 5 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Столешница массив бука, 40 мм
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            Основные характеристики

            • Длина600, 800, 900, 1200, 1500 мм
            • Ширина600, 800, 900 мм
            • Толщина40 мм
            • Материал столешницыдерево

            Варианты размеров

            Материал Размермм Толщинамм Ценаруб
            бук 600x600 404490
            бук 900x900 40 7690
            бук 1200x800 40 8290
            бук 1600x800 4012390
            бук D800 40 6790
            бук D900 40 8990

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