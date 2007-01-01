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Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, белая, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница ЛДСП, белая
48 оценок
3 190
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Столешница ЛДСП, белая - фото 1Столешница ЛДСП, белая - фото 2

Столешница ЛДСП, белая

Артикул: CH-005-471
48 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия. Цвет каждой столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины. Поверхность стола шагреневая. Готовый стол будет гармонично и со вкусом смотреться в доме, офисе, дизайн-студии, кафе, баре, ресторане.
Длина/ширина столешницы 800/800 мм.
Толщина столешницы 25 мм.
На торцевой части используется кромка из ПВХ - 2 мм.
Легкий и простой уход за изделием.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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