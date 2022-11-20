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Подстолье обеденное Grace

Артикул: CH-052-780
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кол-во в упак: 1 шт

Вес упаковки: 10,7 кг

Объем упаковки:0,014 м3

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота710 мм
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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