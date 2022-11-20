Характеристики товара
Описание
Высота: 73 см
Ширина: 45 см
Материал: дерево
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Материал подстольядерево
- Цветчерный
Высота: 73 см
Ширина: 45 см
Материал: дерево
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