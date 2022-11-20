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Подстолье Техас - фото 1

Подстолье Техас

14 оценок
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Подстолье Cover №2 темный орех

Характеристики товара

Описание

Высота: 73 см

Ширина: 45 см

Материал: дерево

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветчерный

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