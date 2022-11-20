Подстолье хромированное 1259ЕМ

15 оценок

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Подстолье хромированное 1259ЕМ

4.6
7 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Размер крестовины: D45 см, трубы 8*8 см. Рекомендуемый размер столешницы: 110х70
Основание+крест: 1 шт./кор. 43х63х8 (0,021); труба: 1 шт./кор. 9х9х71 (0,005)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Глубина400 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес20 кг
  • Материал подстольясталь

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