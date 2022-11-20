Подстолье хромированное. Размер крестовины: D45 см, трубы 8*8 см. Рекомендуемый размер столешницы: 110х70
Основание+крест: 1 шт./кор. 43х63х8 (0,021); труба: 1 шт./кор. 9х9х71 (0,005)
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