Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья46 мм
- Глубина сиденья37 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Светильник подвесной KH01124
Барный стул Шамхор
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Урна стальная Амстердам
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Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром