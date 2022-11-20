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Стул Эдвин велюр зелёный

11 оценок
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Стул Лори велюр серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья46 мм
  • Глубина сиденья37 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

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