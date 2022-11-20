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Стул Колин, зеленый

Артикул: CH-051-585
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки. В качестве обивки используется мягкий велюр, износостойкий, гигроскопичный материал с приятной на ощупь бархатистой фактурой. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 83*58*61
Вес брутто: 13,200
Объем: 0,290

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки13.20 кг

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