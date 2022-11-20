Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки. В качестве обивки используется мягкий велюр, износостойкий, гигроскопичный материал с приятной на ощупь бархатистой фактурой. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 83*58*61
Вес брутто: 13,200
Объем: 0,290
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина470 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки13.20 кг