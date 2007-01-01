Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Либра белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Либра белый
26 оценок
6 19047
11 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Либра белый - фото 1Стул барный Либра белый - фото 2Стул барный Либра белый - фото 3Стул барный Либра белый - фото 4Стул барный Либра белый - фото 5Стул барный Либра белый - фото 6Видеообзор барного стула Либра (Libra) от ChiedoCover - видео 7
Распродажа

Стул барный Либра белый

Артикул: CH-004-439
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Либра черный
Фотография товара Стул барный Либра черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Либра серый
Фотография товара Стул барный Либра серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул ЛИБРА БЕЛЫЙ, белый пластик в стиле лофт для создания элегантной обстановки в общественных заведениях

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5.5 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки485 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Мастерс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69054
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Мастерс, черный

26
В наличии 196 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Ува N, коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стул Ува N, коричневая кожа

37
  • бежевый
  • голубой, белый
  • коричневый
  • белый
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 89038
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ

128
Фотография товара Стул Turn, белый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn, белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Turn, белый, пластик

12
  • черный
  • белый
  • серый
  • светло-коричневый
В наличии 159 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Арти, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арти, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Арти, желтый

15
  • белый
  • желтый, белый
  • коричневый
  • зеленый, белый
В наличии 175 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр темно-бежевый

11
Настоящее фото товара Стул Васт, серый, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
22 190

Стул Васт, серый, чёрный

10
В пути 1407 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида,велюр, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида,велюр, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида,велюр, серый, черный

11
Распродажа
Фотография товара Стул Микс, кожзам Арт Вижен 154, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, кожзам Арт Вижен 154, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, кожзам Арт Вижен 154, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Светящийся стол Cubo 50 220V Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 50 220V Accum , произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 50 220V Accum

14
Фотография товара Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый

11
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар

8
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Журнальный стол Лотос, белый лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лотос, белый лак, произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена

Журнальный стол Лотос, белый лак

13
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол ВЕРМОНТ

35
  • Стол ВЕРМОНТ
  • коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, азул, черный муар

7
  • белый, темно-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный
Фотография товара Стол Гласс-5Д, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гласс-5Д, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Стол Гласс-5Д, дуб натуральный

15
  • белый
  • натуральный
Распродажа
Фотография товара Стол Деллес, прозрачный, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Деллес, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
21 39021
26 790 ₽Оптовая цена

Стол Деллес, прозрачный, закаленное стекло

41
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Бетти 1200, фаерстоун, черный муар

7
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Стол CОРРЕНТО, 2000x900

36

Другие товары из раздела стулья для кафе

Настоящее фото товара Стул Граф 1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Граф 1

65
  • серый
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа синий + желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09066
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа синий + желтый

26
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от12 39033
18 390 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа

26
  • коричневый, серый, черный
  • бежевый, коричневый
  • светло-коричневый
В наличии 212 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Fina от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fina, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул Fina

8
Фотография товара Стул DUNA Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DUNA Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул DUNA Серый

8
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Roll от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Roll, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул Roll

14
  • коричневый, белый
  • бежевый, серый
Настоящее фото товара Стул Roll, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул Roll, коричневый велюр

11
  • коричневый, белый
  • бежевый, серый
Настоящее фото товара Стул Bruno, белый жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стул Bruno, белый жаккард

12
Фотография товара Стул Гамбург, пепельная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гамбург, пепельная роза, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Гамбург, пепельная роза

11
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул Дубаи, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дубаи, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Стул Дубаи, бежевый

9
В наличии 139 шт.

Товар в корзине

Стул барный Либра белый
Стул барный Либра белый
от 6 190
11 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Светящийся стол Cubo 50 220V Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 50 220V Accum , произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 50 220V Accum

14
Фотография товара Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый

11
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар

8
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Журнальный стол Лотос, белый лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лотос, белый лак, произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена

Журнальный стол Лотос, белый лак

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности