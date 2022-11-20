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Стул Лари МК1

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Характеристики товара

Описание

Стул Лари / МК1 выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Стул имеет мягкую основу и может быть обшиты любой тканью на выбор заказчика. Все стулья серии МК1 оснащены пластиковыми подпятниками. Стул Лари / МК1 поставляется в разобранном виде и упаковывается в короб по 4 шт. Стул штабелируется до восьми штук в пачке.

Материал ножек: сталь

Высота: 820 мм

Глубина: 540 мм

Ширина: 495 мм

Высота до сиденья: 470 мм


Упаковка 4 шт
Вес брутто: 15 кг
Габариты упаковки 730х520х550

Материал: Сталь
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Лари МК1 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
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Стул Лари МК1 - обивка в цвете WhiteWhite
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Стул Лари МК1 - обивка в цвете 666666
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