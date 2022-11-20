Характеристики товара
Описание
Стул Лари / МК1 выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Стул имеет мягкую основу и может быть обшиты любой тканью на выбор заказчика. Все стулья серии МК1 оснащены пластиковыми подпятниками. Стул Лари / МК1 поставляется в разобранном виде и упаковывается в короб по 4 шт. Стул штабелируется до восьми штук в пачке.
Материал ножек: сталь
Высота: 820 мм
Глубина: 540 мм
Ширина: 495 мм
Высота до сиденья: 470 мм
Упаковка 4 шт
Вес брутто: 15 кг
Габариты упаковки 730х520х550
Материал: Сталь
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия