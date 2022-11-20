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Стул Эдвин велюр пыльно-голубой - фото 1Стул Эдвин велюр пыльно-голубой - фото 2Стул Эдвин велюр пыльно-голубой - фото 3Стул Эдвин велюр пыльно-голубой - фото 4Стул Эдвин велюр пыльно-голубой - фото 5Стул Эдвин велюр пыльно-голубой - фото 6Стул Эдвин велюр пыльно-голубой - фото 7

Стул Эдвин велюр пыльно-голубой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья46 мм
  • Глубина сиденья37 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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