Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья46 мм
- Глубина сиденья37 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Каркас стула стальной, золотой
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Подвесной светильник Cerezo №2
Стул Тони, гобелен синие Совы
Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый
Стул Венера велюр шампань
Стул Фолио велюр пыльно-оливковый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло