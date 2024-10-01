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Стул Turn с подлокотниками, пластик, капучино - фото 1Стул Turn с подлокотниками, пластик, капучино - фото 2Стул Turn с подлокотниками, пластик, капучино - фото 3Стул Turn с подлокотниками, пластик, капучино - фото 4Стул Turn с подлокотниками, пластик, капучино - фото 5

Стул Turn с подлокотниками, пластик, капучино

Артикул: CH-066-838
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Turn изготовлен из 100% натуральных материалов.

Материал изготовления: цельнолитой пластик. Очень прочный и гибкий материал, устойчивый к ультрафиолету, влаге, износу и перепадам температур

Этот стул отлично подойдет для дома, офиса, отелей, кафе и ресторанов и украсит интерьер с любым стилевым решением.

Максимальная нагрузка – до 150 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветбежевый

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