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Стул Lilu gray / white

Артикул: CH-035-267
42 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Вес4.69 кг
  • Объем0.045 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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