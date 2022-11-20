Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина510 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Вес4.69 кг
- Объем0.045 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Стул Анника
Барный стул Анника
Стул Николь
Стул Софи
Барный стул Софи
Стул Стелла
Барный стул Стелла
Стул банкетный Флет
Стул банкетный Степ
Стул Marcus, бархат синий
Стул Лофт-5
Скамья Vita трехместная, капучино
Стол Аврора, 160*90, керамика светлая
Табурет прозрачный барный Fox
Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый, белый каркас
Стул полубарный Логан велюр бежевый