Характеристики товара
Описание
Кресло Donato, светло-голубое
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина615 мм
- Глубина450 мм
Кресло Donato, светло-голубое
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