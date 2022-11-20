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Кресло Donato, светло-голубое

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Donato, светло-голубое

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина615 мм
  • Глубина450 мм

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