Характеристики товара
Описание
«Классик» — это лаконичные формы и качественные материалы. Модель выполнена в стиле лофт с особым вниманием к каждой детали: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Каркас из массива акации; ? Элегантная окантовка по краю спинки и сидения. Обивка стула выполнена из кожи буйвола, которая приобретает винтажный вид благодаря особой технологии состаривания. Эффект неравномерного окрашивания, а также потертости и трещинки на поверхности кожи — характерные особенности винтажа, которые подчеркивают благородное происхождение мебели. Холодный металл в сочетании с мягкой натуральной кожей выигрышно контрастируют между собой и обеспечивают мебели долгую службу. Помимо красоты мы заботимся и о комфорте: вы обязательно оцените высокую спинку и удобное сидение модели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья500 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый, черный