Товар в корзине. Перейти
Стул кожаный Novix - фото 1Стул кожаный Novix - фото 2Стул кожаный Novix - фото 3Стул кожаный Novix - фото 4

Стул кожаный Novix

Артикул: CH-070-501
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая от компании ChiedoCover.
Следующий Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный
Фотография товара Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

«Классик» — это лаконичные формы и качественные материалы. Модель выполнена в стиле лофт с особым вниманием к каждой детали: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Каркас из массива акации; ? Элегантная окантовка по краю спинки и сидения. Обивка стула выполнена из кожи буйвола, которая приобретает винтажный вид благодаря особой технологии состаривания. Эффект неравномерного окрашивания, а также потертости и трещинки на поверхности кожи — характерные особенности винтажа, которые подчеркивают благородное происхождение мебели. Холодный металл в сочетании с мягкой натуральной кожей выигрышно контрастируют между собой и обеспечивают мебели долгую службу. Помимо красоты мы заботимся и о комфорте: вы обязательно оцените высокую спинку и удобное сидение модели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела кожаные стулья

Товар в корзине

Стул кожаный Novix
Стул кожаный Novix
23 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности