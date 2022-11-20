Барный стул Skat бежевый

5 оценок

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Барный стул Skat бежевый

4.7
3 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Винилкожа
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 47cm*39cm
Размеры стула общие Ш*Г: 47cm*45cm
Высота сиденья от пола: 55-76cm
Высота стула общая: 63-84cm
Высота спинки: 7cm
Диаметр основания: 385mm
Вес стула нетто: 5.9kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 11.8
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.052

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Основные характеристики

  • Глубина360 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина360 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг

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