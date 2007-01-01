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Стул кожаный Ecliptix

Артикул: CH-070-651
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Харт» — это кожаный стул, выполненный в современном стиле лофт. В модели продуманы все нюансы, чтобы вы получали максимум удовольствия от использования: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Деревянные подлокотники из массива акации; ? Аккуратная горизонтальная отстрочка. Качество — это визитная карточка модели. Натуральная кожа буйвола прочная и прослужит долгие годы. Сочетание трех разных по темпераменту материалов: дерева, холодного металла и мягкой кожи определяют индивидуальность «Харт» и делают его идеальным дополнением интерьера гостиной или кабинета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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Стул кожаный Ecliptix
Стул кожаный Ecliptix
29 990
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