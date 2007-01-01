Характеристики товара
Описание
«Харт» — это кожаный стул, выполненный в современном стиле лофт. В модели продуманы все нюансы, чтобы вы получали максимум удовольствия от использования: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Деревянные подлокотники из массива акации; ? Аккуратная горизонтальная отстрочка. Качество — это визитная карточка модели. Натуральная кожа буйвола прочная и прослужит долгие годы. Сочетание трех разных по темпераменту материалов: дерева, холодного металла и мягкой кожи определяют индивидуальность «Харт» и делают его идеальным дополнением интерьера гостиной или кабинета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина630 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья470 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый