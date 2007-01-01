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Настоящее фото товара Кресло Ergo Black, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ergo Black, черная ткань
32 оценки
46 580
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Кресло Ergo Black, черная ткань

Артикул: CH-022-383
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1170 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ergo Black Ткань Черный – это не просто кресло, это инвестиция в ваше здоровье и продуктивность. Разработано для тех, кто проводит много времени за рабочим столом и ищет удобство без потери стиля.
Каждый элемент здесь продуман до мелочей. Регулируемые пластиковые подлокотники с мягкими накладками из полиуретана обеспечивают максимальное удобство даже во время длительной работы. Подголовник и поясничная поддержка делают каждое сиденье в нашем кресле чрезвычайно комфортным. Вы забудете о боли в спине и шее.
Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также возможностью фиксации в разных положениях благодаря Sipro механизму.


Крестовина из алюминия – элегантность в сочетании с надежностью.
Ролики для паркета – плавное и легкое перемещение теперь реальность. Диаметр штока 11 мм гарантирует стабильность на любом типе пола.
Материал обивки – высококачественная ткань черного цвета, которая придает креслу современный и стильный вид. Материал набивки – вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м обеспечит мягкость и уют.

Эта модель идеально подходит для людей ростом до 200 см и весом до 120 кг.

Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.Обивка: ткань

1 шт / 1 кор
Вес: 21,7 кг
Объем: 0,20м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1170 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес19.5 кг
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки21.70 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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