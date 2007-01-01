Характеристики товара
Описание
Ergo Black Ткань Черный – это не просто кресло, это инвестиция в ваше здоровье и продуктивность. Разработано для тех, кто проводит много времени за рабочим столом и ищет удобство без потери стиля.
Каждый элемент здесь продуман до мелочей. Регулируемые пластиковые подлокотники с мягкими накладками из полиуретана обеспечивают максимальное удобство даже во время длительной работы. Подголовник и поясничная поддержка делают каждое сиденье в нашем кресле чрезвычайно комфортным. Вы забудете о боли в спине и шее.
Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также возможностью фиксации в разных положениях благодаря Sipro механизму.
Крестовина из алюминия – элегантность в сочетании с надежностью.
Ролики для паркета – плавное и легкое перемещение теперь реальность. Диаметр штока 11 мм гарантирует стабильность на любом типе пола.
Материал обивки – высококачественная ткань черного цвета, которая придает креслу современный и стильный вид. Материал набивки – вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м обеспечит мягкость и уют.
Эта модель идеально подходит для людей ростом до 200 см и весом до 120 кг.
Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.Обивка: ткань
1 шт / 1 кор
Вес: 21,7 кг
Объем: 0,20м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина480 мм
- Высота1170 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес19.5 кг
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Вес упаковки21.70 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет