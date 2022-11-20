Характеристики товара
Описание
Материал сиденья: экокожа глянцевая (SPU)
Материал каркаса: на выбор
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см: 32*32
Размеры стула общие Ш*Г, см: 39*41
Высота сиденья от пола, см: 62-82
Высота спинки, см: 12
Диаметр основания, мм: 385
Вес стула нетто, кг: 5.85
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 12.7
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.077
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина410 мм
- Вес5.85 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг