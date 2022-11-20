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Барный стул Минск

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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: экокожа глянцевая (SPU)
Материал каркаса: на выбор
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см: 32*32
Размеры стула общие Ш*Г, см: 39*41
Высота сиденья от пола, см: 62-82
Высота спинки, см: 12
Диаметр основания, мм: 385
Вес стула нетто, кг: 5.85
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 12.7
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.077

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина410 мм
  • Вес5.85 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг

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