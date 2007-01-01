Кожаные стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 040 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Bridell Kilim
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
2 040 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 640 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 940 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-13%
Новинка
1 740 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 25мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 040 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Прайм экокожа коричневый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - хром, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - хром, кожзам
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Настоящее фото товара Стул Flower RU-03 PU, синяя сталь, произведённого компанией ChiedoCover
6 200 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Flower RU-03 PU, синяя сталь
Настоящее фото товара Стул Тео, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Тео
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Soft, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 100 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Soft, кремовый
Настоящее фото товара Стул Soft, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Soft, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 440 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Bridell, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Bridell
Настоящее фото товара Стул Сиэтл, произведённого компанией ChiedoCover
4 750 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Сиэтл
Настоящее фото товара Стул Hercules малахит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 750 ₽
Оптовая цена
5
Стул Hercules малахит
Настоящее фото товара Стул Hercules антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 750 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Hercules антрацит
Настоящее фото товара Стул Army, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Army
Настоящее фото товара Стул Flower RU-08 PU, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
6 200 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Flower RU-08 PU, антрацит
Настоящее фото товара Стул Gets, произведённого компанией ChiedoCover
16 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Gets
Настоящее фото товара Стул Rino 2, произведённого компанией ChiedoCover
13 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Rino 2
Настоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Порше белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Nemo, произведённого компанией ChiedoCover
18 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул-кресло Nemo
Настоящее фото товара Стул-кресло Paganel, произведённого компанией ChiedoCover
23 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул-кресло Paganel
Настоящее фото товара Стул-кресло Newton, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул-кресло Newton
Настоящее фото товара Стул-кресло Major, произведённого компанией ChiedoCover
20 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-кресло Major
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул складной Takoma, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул складной Takoma
Настоящее фото товара Стул-кресло Major Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
28 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Major Rodeo
Настоящее фото товара Стул-кресло Eames Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
25 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Eames Rodeo
Настоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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