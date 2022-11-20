Материал сиденья: Пластик ABS
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 37cm*33cm
Размеры стула общие Ш*Г: 46cm*42cm
Высота сиденья от пола: 58-79cm
Высота стула общая: 80-101cm
Высота спинки: 24cm
Диаметр основания: 385mm
Вес стула нетто: 6.6kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 13.0
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.135
Стул Кроссбэк темно-красный
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
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