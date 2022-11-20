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Кресло College CLG-625 LBN-A Black - фото 1Кресло College CLG-625 LBN-A Black - фото 2Кресло College CLG-625 LBN-A Black - фото 3Кресло College CLG-625 LBN-A Black - фото 4

Кресло College CLG-625 LBN-A Black

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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания повышенной комфортности с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

Характеристики:

Обивка Кожа PU
Механизм качания Механизм качания повышенной комфортности с фиксацией в нескольких положениях
Крестовина Металлическая хромированная
Ролики Стандарт BIFMA 5.1, Нейлон. Подходят для твердых поверхностей
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 68x86x122 см
Высота спинки 76 см
Высота от пола до сиденья 48-55 см
Ширина сиденья 55 см
Глубина сиденья 48 см
Габариты коробки 100x70x70 см
Объем коробки 0,5
Высота кресла 115-122 см

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Основные характеристики

  • Высота1220 мм
  • Ширина860 мм
  • Глубина680 мм
  • Цветчерный

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