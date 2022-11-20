Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания повышенной комфортности с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг
Характеристики:
Обивка Кожа PU
Механизм качания Механизм качания повышенной комфортности с фиксацией в нескольких положениях
Крестовина Металлическая хромированная
Ролики Стандарт BIFMA 5.1, Нейлон. Подходят для твердых поверхностей
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 68x86x122 см
Высота спинки 76 см
Высота от пола до сиденья 48-55 см
Ширина сиденья 55 см
Глубина сиденья 48 см
Габариты коробки 100x70x70 см
Объем коробки 0,5
Высота кресла 115-122 см
Основные характеристики
- Высота1220 мм
- Ширина860 мм
- Глубина680 мм
- Цветчерный