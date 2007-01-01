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Стул мягкий Studio Style, экокожа, массив бука, белый - фото 1

Стул мягкий Studio Style, экокожа, массив бука, белый

Артикул: CH-072-410
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул в стиле EAMES, деревянный каркас обтянут тканью экокожа, ножки - массив бука (массив+металл)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота815 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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