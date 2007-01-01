Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина530 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветшампань
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки28.7 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Габариты упаковки для логистики930
- Изделия стопируютсяНет