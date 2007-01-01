Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина700 мм
- Высота1160/1270 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес15.6 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки17.10 кг
- Объём упаковки0 м3
- Изделия стопируютсяНет