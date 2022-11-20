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Кресло Skill Сетка Черный

Артикул: CH-052-502
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1160/1270 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья420/530 мм
  • Обивкасетка
  • Каркаснемонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

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