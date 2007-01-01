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Настоящее фото товара Кресло Skill Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Skill Сетка Черный
7 оценок
18 770
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Skill Сетка Черный

Артикул: CH-052-502
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1160/1270 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1160/1270 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес15.6 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки17.10 кг
  • Объём упаковки0 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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