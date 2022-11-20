Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья43.5 мм
- Глубина сиденья33 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стеллаж Касия, ясень светлый
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный
Диван Берне, темно-серый
Барный стул Роки черная кожа
Стул пластиковый Ginevra, желтый
Урна стальная Хомо
Стул Easy, велюр пыльно-голубой
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim