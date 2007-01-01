Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см
26 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 1Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 2Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 3Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 4Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 5Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 6Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 7Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 8

Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см

Артикул: CH-022-374
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1015 мм
  • Ширина сиденья320 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный полубарный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.

Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1015 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес6.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки14.7 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло College H-935L-2/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-935L-2/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Кресло College H-935L-2/Brown

63
  • коричневый
  • Кресло College H-935L-2/Beige
  • черный
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59028
7 690 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа

54
  • серый
  • коричневый
  • фиолетовый
  • черный
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Odda белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Odda белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Odda белый

13
  • черный
  • белый
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Топаз, гобелен Мозамбик, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топаз, гобелен Мозамбик, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 8905
8 290 ₽

Стул Топаз, гобелен Мозамбик, ножки бук морилка светлый орех

7
Настоящее фото товара Стул Сиерра Кросс скуар, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Сиерра Кросс скуар

10
  • бежевый
  • зеленый
Настоящее фото товара Стул мягкий, ванильный, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, ванильный, велюр, каркас металл, черный

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, розовый

10
Фотография товара Стул Алба, велюр, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алба, велюр, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Алба, велюр, серо-синий

26
  • серый
  • бежевый
  • синий, серый
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий

5
  • синий
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, винный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, винный

9
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кресло Марко , коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Марко , коричневый

7
  • коричневый
  • Кресло Марко , голубой
  • синий
  • серый
Фотография товара Кресло Коат, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, серо-бежевый

13
Фотография товара Кресло офисное Варуни PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Варуни PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло офисное Варуни PU

10
Фотография товара Кресло College H-2899FX-1-7/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-2899FX-1-7/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло College H-2899FX-1-7/Red

8
  • красный, белый
  • синий, белый
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех

32
Фотография товара Кресло Лора орех, фиолетовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора орех, фиолетовое

33
Настоящее фото товара Кресло Вимси, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Кресло Вимси, бежевый

13
В пути 298 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 150
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый

15
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло Riolo, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, белый

45
  • серый
  • белый
  • бежевый

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага велюр ОСКАР 012 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр ОСКАР 012, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр ОСКАР 012

63
Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа

54
В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, шампань

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр темно-бежевый

5
Фотография товара Стул Ховер, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ховер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Ховер, бежевый

13
В наличии 77 шт.
Фотография товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый

14
  • черный, бирюзовый
  • белый, бирюзовый
  • коричневый, черный
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул компьютерный Бонно, произведённого компанией ChiedoCover
49 190

Стул компьютерный Бонно

13
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велютто 23, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велютто 23, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велютто 23, каркас черный муар

12
Фотография товара Стул Тисон, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тисон, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 890

Стул Тисон, черный, серый

7
Фотография товара Стул Шотти черный/велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Шотти черный/велюр бежевый

11
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный
  • серый, черный

Товар в корзине

Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см
Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см
от 7 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кресло Марко , коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Марко , коричневый

7
  • коричневый
  • Кресло Марко , голубой
  • синий
  • серый
Фотография товара Кресло Коат, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, серо-бежевый

13
Фотография товара Кресло офисное Варуни PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Варуни PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло офисное Варуни PU

10

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности