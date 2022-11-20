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Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 1Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 2Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 3Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 4Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 5Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 6Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см - фото 7

Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см

17 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный полубарный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.
Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,210

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес5.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки14.70 кг

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