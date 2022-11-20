1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*60*61CM
Вес брутто: 15,5 кг.
Объем: 0,23 м3
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Гаага велюр OSCAR 028
Кресло пластиковое Bella, белый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый