Стул Мелисса велюр бордовый

9 оценок

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Стул Мелисса велюр бордовый

4.5
14 990 ₽16 990 ₽
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Стул Мелисса велюр зеленый
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*60*61CM

Вес брутто: 15,5 кг.

Объем: 0,23 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

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